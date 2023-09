‘’E hodhën si leckë’’/Flet dëshmitari okular i vrasjes në Vlorë: Personi që zbriti nga ‘Audi’ i zbrazi...

Një dëshmitar okular ka folur për ngjarjen e rëndë ku mbeti i vrarë me armë zjarri 41-vjeçari Laert Keka dy ditë më parë në qytetin e Vlorës.

Sipas tij, viktimat ishin goditur fillimisht nga mjeti i autorëve, ndërsa më pas nga makinat dhe e qëlloi me breshëri, sipas dëshmitarit, në kokë dhe jo vetëm tre-katër plumba.

“Asnjë nga ju nuk e ka dinamikën. Ai që u vra ia futi vrapit në këmbë nga serviset deri te banka, aty tentoi të kalonte rrugën. Aty ‘Audi’ po të duket në video e hedh si leckë të shkallës së furrës. Duket në video. ‘Audi’ ndaloi te finalimi, zbriti personi, një person i vetëm me “M5”, jo kallash, me silenciator, i vajti te koka, ia zbrazi tri katër herë. ‘Audi’ bën mbrapa me derën e hapur për të marrë këtë gjuajtje. I ka zbrazur dy-tre breshëri në kokë, jo tre-katër plumba” , tha dëshmitari.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Me sa duket në video, urdhri ishte që Keka të ishte i vdekur, për shkak, atentatorët janë kthyer pas me makinë dhe e kanë qëlluar dhe 4 herë të tjera në kokë, duke i marrë jetën në vend.

E gjithë skena është kapur nga kamerat e mjekësisë në zonë, ndërsa është e vështirë për të bërë të mundur identifikimin e autorëve. Deri më tani, 30 persona janë pyetur nga uniformat blu, ndërsa rreth 10 persona janë në komisariatin e Vlorës.

Ndër 30 të marra nga pyetjet janë familjarë, shokë, të pyetjeve të pyeturit që ai ka pasur apo konfliktet e personave të kaluar që kanë deklaruar në dijeninë e tyre.

Në vend e ngjarjes janë gjetur 30 gëzhoja, të cilat janë të armëve të zjarrit kallashnikov. 6 prej plumbave e kanë kapur 41-vjeçarin në trup, këmbë dhe kokë. Në vend ngjarje janë gjetur edhe gëzojë çka tregon se ka patur shkëmbim zjarri.

Mësohet se viktima ka qenë një person me penallti, pasi ishte dënuar më herët me 10 vite burg për veprën penale të vjedhjes me vdekjen, të kryer në lidhje.

Nga ana tjetër, pak orë pas ngjarjes politika ka gjetur dhe një automjet të djegur që mendohet se është nga autorët e kryerjes së ekzekutimit. Makina e djegur tip “Audi” është gjendur në emrin e quajtur “Kotë- Seva”, ku autorët kanë mbetur në rrugë dhe janë të mëdha me shpejtësi për t’u fshehur.

Deri më tani janë të paqartët që nuk janë të autorizuar nga policia.