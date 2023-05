E goditi me thikë dhe e la në gjak/ Pasi vrau vajzën, 45-vjeçari shqiptar i tha gruas: Nuk po të vras, duhet të

“Nuk po të vras ​​sepse duhet të mbijetosh dhe të përjetosh gjithë dhimbjen që më ke shkaktuar”.

Këto kanë qenë fjalët e 45-vjeçarit Taulant Malaj, i cili vrau vajzën e tij 16-vjeçare Xhesika dhe plagosi rëndë gruan me të cilën ishte në proces divorci pasi dyshonte se e tradhtonte.

Para se të godiste disa herë me thikë vajzën dhe gruan në banesën e tyre në Torremaggiore, Foggia, ai kishte vrarë 51-vjeçarin italian Massimo De Santis në shkallët e pallatit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pas krimit 45-vjeçari nga Selenica kishte filmuar dhe një video me trupat e shtrirë dhe gruan e tij të larë në gjak që e pyeste se çfarë po bën. Pikërisht nga videoja e tij ka dalë dhe një version i ri i fakteve, ku vetë Taulanti i kishte thënë gruas se po e linte gjallë që ajo të vuante për humbjen e fëmijëve

Fillimisht u mendua se 16-vjeçarja kishte mbrojtur nënën me trupin e saj dhe ndaj ishte goditur nga i ati me thikë duke ndërruar jetë. Por në video Taulanti kishte shtuar: “Do të të vras ​​edhe djalin”, duke treguar qëllimet e tij. Burri ishte ndaluar pikërisht teksa po endej në kërkim të djalit tjetër 5-vjeçar.

Hetime për shpërndarjen e videos

Ndërkohë nga policia italiane po vijojnë hetimet për të identifikuar se kush e ka publikuar videon e vrasjes së dyfishtë në internet dhe në rrjetet sociale. “I bëjmë thirrje qytetarëve për ndjenjën e përgjegjësisë, duke i ftuar ata që për shkak të tragjedisë familjare të mos bëjnë të ditura më tej video dhe/ose imazhe makabre dhe të papërshtatshme, veçanërisht me respekt ndaj familjarëve”, thonë karabinierët të cilët po punojnë për të identifikuar se kush deri më tani, e ka shpërndarë atë video.

Gjendja shëndetësore e Teftës, 39-vjeçares shqiptare, mbetet e rëndë. Gruaja është në një prognozë të rezervuar, por jeta e saj nuk është në rrezik, ajo është plagosur me gjashtë plagë me thikë në bark.

Sipas hetuesve, vajza 16-vjeçare Xhesika ishte goditur nga i ati me të paktën dhjetëra goditje midis barkut dhe gjoksit.

Vrasja e 51-vjeçarit italian

Massimo De Santis, 51 vjeç, pronari i një bari në Torremaggiore, Foggia ishte i pari që u vra nga 45-vjeçari shqiptar. Taulant Malaj dyshonte se De Santis ishte i dashuri i gruas së tij. Italiani banonte në të njëjtin pallat me autorin dhe viktimat.

Mbrëmjen e 6 majit, ai sapo kishte mbyllur barin e tij dhe u kthye në banesë. Taulant Malaj e ka sulmuar në shkallët e pallatit duke e goditur disa herë me thikë dhe duke e lënë të vdekur në vend. Më pas ka shkuar në shtëpinë e tij dhe ka vrarë vajzën 16-vjeçare dhe plagosur gruan e tij.

39-vjeçarja sipas mjekëve është ende në gjendje shoku dhe nën efektin e qetësuesve. Deklaratat e saj do të jenë thelbësore si për të rindërtuar dinamikën e saktë dhe motivin e vrasjes së dyfishtë. Gruaja është shtëpiake, por herë pas here punon si kujdestare për disa të moshuar në fshat. Ajo ishte e martuar prej 17 vitesh me Taulantin.