E futi produksioni kundër Luizit dhe me një mision? Ja çfarë bëri Bledi Mane mbrëmë pas spektaklit

Gazetari i njohur Bledi Mane është banori i tretë më i ri i këtij edicioni të dytë të Big Brother VIP, që u fut mbrëmë me Tan Brahimin dhe Keisi Meidinin.

Mirëpo, siç edhe ishte shkruar në rrjet më parë, Mane është futur me një mision.

Dhe me sa duket, ai nuk humbi kohë dhe me të mbaruar spektakli i mbrëmshëm, gjeti mundësinë për të biseduar me Luizin dhe filloi me provokimet.