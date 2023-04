E fundit/ Vendoste baste sportive në lokal, si ra në prangat e policisë 42-vjeçari në Kurbin

Një 42-vjeçar është arrestuar në Kurbin, pasi organizonte lojëra fati në lokal. Mësohet se në lokalin e shtetasit me iniciale Y.V., janë gjetur faqe online të cilat ishin hapur në kundërshtim me ligjin dhe pajise të lojërave të fatit. 42-vjeçari akuzohet për veprat penale “Organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit në kundërshtim me ligjin” dhe “Vënia në dispozicion e lokaleve për lojëra të palejuara”.

Njoftimi i policisë:

Në kuadër të planit operacional të koduar “Basti i fundit”, policia e Kurbinit pas kontrolleve në lokale dhe në ambiente të tjera, ka evidentuar dhe goditur një rast tjetër në këtë fushë, për të cilin u vu në pranga shtetasi Y. V., 42 vjeç, banues në Kurbin.

Gjatë kontrollit në lokalin që posedonte 42-vjeçari, shërbimet e Policisë gjetën aktive, faqe online për vënien e basteve sportive, në kundërshtim me ligjin, celularë dhe pajisje të tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie, pajisje të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit në kundërshtim me ligjin” dhe “Vënia në dispozicion e lokaleve për lojëra të palejuara”.