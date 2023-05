E FUNDIT/ U la në dyert e spitalit i pajetë, vritet i riu shqiptar në Spanjë (Emri)

Identifikohet i riu shqiptar që u la i vdekur në dyert e urgjencës së Trueta-s në Girona. Viktima është 29-vjeçari Endrit Sinaj, i cili kishte një të kaluar të lidhur me marijuanë dhe grabitje të dhunshme, në Spanjë dhe Shqipëri.

Viktima, u lirua me kusht pak ditë para se të vritej, pasi u arrestua së bashku me një bashkatdhetar në kuadër të një operacioni të lidhur me trafikun e marijuanës me Marbella. Sinaj u arrestua në La Selva dhe gjykata në Blanes, e cila më pas u pezullua në një gjykatë në Marbella, i dha atij liri të përkohshme, ndryshe nga kolegu i tij, i cili u burgos.

Dhe më 23 prill, një bashkatdhetar e la të plagosur për vdekje para spitalit të Truetës. I riu kishte marrë një plumb në bark që i shkaktoi vdekjen. Ende nuk dihet vendi i ngjarjes dhe autori i krimit. Mossos po hetojnë. Ditën e parë, falë targës së makinës që kishin kapur kamerat, policia gjeti njeriun që e kishte lënë në urgjencën e Truetës: një djalë tjetër shqiptar.

Tjetri i shpjegoi se ai e kishte marrë të plagosurin në anë të rrugës, por nuk dha asnjë informacion të mëtejshëm, megjithëse Mossos e çuan atë në stacionin e policisë në Girona dhe e morën në pyetje për një kohë të gjatë dhe madje kontrolluan shtëpinë e tij në Tordera. Por nuk u konsiderua se kishte lidhje me krimin dhe ai u lirua dhe të nesërmen iu kthye makina, një Seat Córdoba, me të cilën ai kishte çuar viktimën në El Trueta.

Endrit Sinaj kishte edhe llogari të hapura në Shqipëri. Mediat shqiptare raportojnë se ai ishte pjesë e grupit prej pesë personash që u arrestuan në tetor 2020 në qytetin e Vlorës.

Sipas kronikës, Sinaj dhe kolegët e tij, pasi kishin kontrolluar objektivin e tyre me dronë, sulmuan një shtëpi të veshur me kapuç, të armatosur dhe duke u shtirur si policë. I zoti i shtëpisë dhe djali i tij janë zemëruar dhe për të shmangur vjedhjen janë përballur me autorët, të cilët përfunduan duke ikur.

Sipas shtypit shqiptar, policia me një operacion shumë të shpejtë dhe efektiv ka arritur të identifikojë dhe arrestojë pesë autorët e atentatit të dështuar në banesë. Ata kanë konfiskuar një automjet Mercedes Benz, me të cilin kishin shkuar në shtëpinë e bastisur dhe një Nissan që drejtohej nga njëri prej të dyshuarve në momentin e arrestimit.

Ata konfiskuan gjithashtu telefona celularë dhe prova të tjera, por nuk e gjetën kurrë armën që kishin mbajtur kur kryen sulmin. Pesë të rinjtë u sollën para gjykatës dhe gjykata burgosi ​​tre nga të dyshuarit (Alfred Shametajn, Ervin Dhima dhe Enerik Meçajn), ndërsa Endrit Sinaj dhe shoqëruesi i tij Lulëzim Elmazaj fituan lirinë e përkohshme me detyrimin për t’u paraqitur para gjykata kur ndodhi.