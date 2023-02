E FUNDIT/ Të shtëna me armë zjarri në Librazhd, plagoset një 35-vjeçar

Të shtëna me armë zjarri në Librazhd, plagoset një 25-vjeçar.

Nuk dihet me teper per identitetin e te plagosurit, por nga informacioni paraprak behet fjale per nje 25- vjecar.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen Stacioni i Trenit.

Policia është vënë në kërkim të dy personave ndërsa në Elbasan janë ngritur postoblloqe të shumta.

Shkaqet jane ende te paqarta per te shtenat me arme.

Sakaq, policia po mberrin ne vendngjarje ku dhe pritet nje informacion me i detajuar mbi ngjarjen.