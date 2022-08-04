LEXO PA REKLAMA!

E FUNDIT/ Shkon në 4 numri i viktimave në aksidentin e Rrogozhinës, shuhet familja, trupat kanë ngecur në makinë

Lajmifundit / 4 Gusht 2022, 12:49
Aktualitet

Ka marrë përmasat e një tragjedie të vërtetë aksidenti i sotëm në vendin e quajtur Bishti i Zhurit në Rrogozhinë.

Fillimisht u raportua për dy viktima nga aksidenti, por pas ndërhyrjes së forcave zjarrfikëse dhe të policië, sipas ABC,  bëhet fjalë për katër viktima.

Trupat e të aksidentuarve ndodhen ende të ngecur në brendësi të makinës, e cila është deformuar tërësisht nga përplasja e fortë me kamionin.

Kërkohet ndërhyrjë me e specializuar për nxjerrjen e tyre nga hekurat e makinës, ndërsa dyshohet se bëhet fjalë për një familje.

Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton për rrethanat e aksidentit. Paraprakisht dyshohet për shpetjtësi jashtë normave të lejuara.

