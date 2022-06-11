E FUNDIT/ Sherr me thika në kishën e Laçit, një person në gjendje të rëndë
Lajmifundit / 11 Qershor 2022, 18:43
Aktualitet
Nje ngjarje e rend eka ndodhur diten e sotme ne kishen e Lacit.
Mesohet se një sherr me thika ka ndodhur ditën e sotme midis dy personave ne kishe.
Pas një konflikti të çastit një person është plagosur me thikë dhe është dërguar në spital në Tiranë në gjendje të rëndë.
Nuk dihen ende motivet e këtij sherri dhe se kush janë personat e përfshirë në ngjarje.
Sakaq, nuk ka me informacion mbi identifikimin e dy personave te perfshire ne sherrin e ndodhur.
Policia po mberrin menjehere ne ngjarje per sqarimin e te dhenave po ashtu dhe ambulanca per transportimin e te plagosurit ne spital.