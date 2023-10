E FUNDIT/ Rrëmbehet një person në autostradën Tiranë-Durrës

Një person është rrëmbyer ditën e djeshme, 2 tetor, në autostradën Tiranë-Durrës.

Abc mëson se rrëmbimi ka ndodhur rreth orës 18:00 në afërsi të Mamurrasit.

Mësohet se personi i marrë peng dyshohet të jetë personi me inicialet I.B, i skeduar si trafikues lëndësh narkotike. Sipas informacioneve paraprake bëhet me dije se në automjet ndodheshin dy persona, ndërsa ngjarja mbetet ende e paqartë.

Mësohet se Indrit Beqiraj ishte duke udhëtuar me vëllanë e tij G.Beqiraj me motor, një mjet u ka prerë rrugën e janë përplasur dhe motori ka dalë nga rruga,. Dy vëllezërit Beqiri janë rrahur me ata personat e automjetin qe u preu rrugën.

Në konflikt u përfshinë dhe disa persona të tjerë.

Në konflikt e sipër ata kanë marrë me vete në makinë Indrit Beqiraj dhe janë larguar. Si rezultat reagimit të policisë këta e kanë lënë diku në rrugë e kanë ikur.

Sakaq Indrit Beqiraj shkoi në polici bashkë me vëllanë. Policia po punon për të zbardhur ngjarjen dhe po hetohet si heqje e paligjshme e lirisë.