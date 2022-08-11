E FUNDIT/ “Plas” konflikti në Peshkopi, e peson keq dhe punonjësi policor ne deren e shtepise se tij
Nje ngjarje e rende ka ndodhur diten e sotme ne Peshkopi.
Dy persona jane konfliktuar me sende te forta duke shkaktuar deme.
Mes te plagosurve ndodhet dhe nje punonjes policie.
Dibër/informacion paraprak
Rreth orës 13.35, në lagjen Kamen, Peshkopi, shtetasit D.S., dhe S.S, janë përfshirë në konflikt dhe kanë goditur me sende të forta duke i shkaktuar dëmtime shtetasit M.K(punonjës policie me detyrë Specialist Zone) i cili ka qenë duke hyrë në portën e banesës së tij.
Punonjësi i Policisë i ndodhur në rrezik për jetën, dyshohet se ka qëlluar në ajër me armë zjarri me qëllim ndalimin e mëtejshëm të sulmit ndaj tij.
Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë vijon punën për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes dhe kapjen e shoqërimin në Komisariat të autorëve të përfshirë në konflikt.