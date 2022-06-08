E fundit/ Plagoset Mariglen Haka në Fushë Krujë, anëtar i bandës në Nikël
Nje ngjarje e rende ka ndodhur mesditen e sotme ne Fushe Kruje.
Mariglen Haka, i cili i shpëtoi atentatit të ndodhur më 26 shtator të vitit 2019, ngjarje në të cilën iu vra halla, ka mbetur i plagosur.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Fushë Krujë, ende nuk dihen rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja.
Ai u qëllua nga tre armë të ndryshme dhe në vendin e ngjarjes u gjetën plot 85 plumba.
Plot 85 plumba kallashnikovi, nga tre armë të ndryshme të cilat kanë krijuar një situatë lufte në zonën e Niklës, por sërish autorët e sulmit nuk kanë mundur të çojnë deri në fund porosinë e marrë përsipër, eliminimin e Mariglen Haka, që kishte vetëm dy muaj që kishte dalë nga burgu.
Deri në këto momente policia dhe prokuroria e Krujës, dyshon se vrasësit mund të jenë me pagesë.
Haka ishte në dijeni për lëvizjen e disa personave të dyshimtë rreth banesës së tij.