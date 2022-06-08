LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E fundit/ Plagoset Mariglen Haka në Fushë Krujë, anëtar i bandës në Nikël

Lajmifundit / 8 Qershor 2022, 15:13
Aktualitet

E fundit/ Plagoset Mariglen Haka në Fushë Krujë, anëtar i

Nje ngjarje e rende ka ndodhur mesditen e sotme ne Fushe Kruje.

Mariglen Haka, i cili i shpëtoi atentatit të ndodhur më 26 shtator të vitit 2019, ngjarje në të cilën iu vra halla, ka mbetur i plagosur. 

Ngjarja e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Fushë Krujë, ende nuk dihen rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja.

 Ai u qëllua nga tre armë të ndryshme dhe në vendin e ngjarjes u gjetën plot 85 plumba.

Plot 85 plumba kallashnikovi, nga tre armë të ndryshme të cilat kanë krijuar një situatë lufte në zonën e Niklës, por sërish autorët e sulmit nuk kanë mundur të çojnë deri në fund porosinë e marrë përsipër, eliminimin e Mariglen Haka, që kishte vetëm dy muaj që kishte dalë nga burgu.

Deri në këto momente policia dhe prokuroria e Krujës, dyshon se vrasësit mund të jenë me pagesë.

Haka ishte në dijeni për lëvizjen e disa personave të dyshimtë rreth banesës së tij.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion