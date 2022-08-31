Përgjaken sërish rrugët, një tjetër aksident me vdekje në Farkë të Tiranës
Një person ende i pa identifikuar ka gjetur vdekjen në zonën e Mjull Bathores në Tiranë.
Aksidenti tragjik ka ndodhur mëngjesin e kësaj të mërkure, ndërsa shoferi drejtonte një kamionçinë dhe më pas është përplasur me trafikndarësen.
Ky është aksidenti i tretë me vdekje që ka ndodhur këtë të mërkurë. Pak më herët, një 25-vjeçare gjeti vdekjen në oborr të shtëpisë si pasojë e një shoferi të droguar i cili e përplasi me makinë.
Po ashtu një këmbësor gjeti vdekjen në Fier pasi u përplas mëngjesin e kësaj të mërkure nga një makinë.
Njoftimi i policisë:
Më datë 31.08.2022, në Mjull Bathore, një mjet tip kamionçinë me të cilën transportoheshin viça, është përplasur me trafikndarësen dhe si pasojë drejtuesi i mjetit, ende i paidentifikuar, ka ndërruar jetë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit dhe identifikimin e viktimës.
Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.