Përgjaken sërish rrugët, një tjetër aksident me vdekje në Farkë të Tiranës

Lajmifundit / 31 Gusht 2022, 09:53
Aktualitet

Përgjaken sërish rrugët, një tjetër aksident me vdekje

Një person ende i pa identifikuar ka gjetur vdekjen në zonën e Mjull Bathores në Tiranë.

Aksidenti tragjik ka ndodhur mëngjesin e kësaj të mërkure, ndërsa shoferi drejtonte një kamionçinë dhe më pas është përplasur me trafikndarësen.

Ky është aksidenti i tretë me vdekje që ka ndodhur këtë të mërkurë. Pak më herët, një 25-vjeçare gjeti vdekjen në oborr të shtëpisë si pasojë e një shoferi të droguar i cili e përplasi me makinë.

Po ashtu një këmbësor gjeti vdekjen në Fier pasi u përplas mëngjesin e kësaj të mërkure nga një makinë.

Njoftimi i policisë:

Më datë 31.08.2022, në Mjull Bathore, një mjet tip kamionçinë me të cilën transportoheshin viça, është përplasur me trafikndarësen dhe si pasojë drejtuesi i mjetit, ende i paidentifikuar, ka ndërruar jetë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit  dhe identifikimin e viktimës.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.

