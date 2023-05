E FUNDIT/ Përfshihen në aksident dy makina në Tiranë, një i vdekur, plagoset pasagjerja

Përfshihen në aksident dy makina në Tiranë dhe për pasojë një person ka humbur jetën.

Ngjarja ndodhi në aksin rrugor Tiranë – Elbasan, automjeti me drejtues shtetasin E. Q. është përplasur me automjetin me drejtues Sh. K.

Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën shtetasi Sh. K., 55 vjeç dhe është dëmtuar pasagjerja që udhëtonte në automjetin e tij, shtetasja V. K., e cila ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.