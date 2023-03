E FUNDIT/ Parandalohet konflikti mes të rinjve në Mat, sekuestrohen armë dhe municion luftarak

Dy të mitur janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin në qytetin e Burrelit. Policia thotë se gjatë kontrolleve, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale dy armë të gjata si dhe një sasi fishekësh.

Për këtë janë proceduar penalisht pesë shtetas të mitur, të cilët dyshohet se kanë gisht në sherrin me grusht, që përfundoi me plagosjen e dy prej tyre.

Njoftimi i Policisë:

U konfliktuan fizikisht me njëri tjetrin dhe njërit prej tyre i gjenden të fshehura dy armë zjarri kallashnikov dhe 800 fishek, pocedohen penalisht në gjendje të lirë 5 shtetas të mitur.

Rreth orës 17.00., është marrë informacion se në lagjen “Pjetër Budi”, në qytetin e Burrelit, disa shtetas po konfliktoheshin fizikisht me njëri tjetrin, menjëherë shërbimet kanë shkuar në vendngjarje.

Falë ndërhyrjes së menjëhershme dhe profesionale të shërbimeve të Policisë, është bërë e mundur kapja dhe shoqërimi në Komisariat i shtetasve M.L., 15 vjeç; A.D., 16 vjeç; L.H., 16 vjeç; K.C., 17 vjeç; R.Z., 17 vjeç, të gjithë banues në Burrel.

Këta shtetas pas një konflikti të çastit mes njëri tjetrit për motive të dobëta, janë konfliktuar me grushte dhe si pasojë kanë mbetur të lënduar lehtë shtetasit R.Z dhe A.D.

Nga hetimet e kryera mbështetur dhe në inteligjencë informative, shërbimet e Policisë i kanë gjetur shtetasit R.Z., dy armë zjarri kallashnikov dhe 800 fishek që i kishte fshehur në një vend me barishte, të cilat dyshohej se mund ti përdorte në këtë konflikt.

Armët e zjarrit dhe sasia e municionit janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe vijojnë hetimet për zbardhjen se si 17-vjeçari ka siguruar armët e zjarrit.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore të kryera nga shërbimet e Policisë në prani të psikologut dhe nën drejtimin e Prokurorisë Mat, ndaj shtetasve të lartëpërmendur ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për veprat penale “Dëmtime të tjera me dashje”, “Plagosje e lehtë me dashje”, dhe ndaj shtetasit R.Z., për veprat penale “Dëmtime të tjera me dashje”, dhe “Armëmbajtje pa leje”.