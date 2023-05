E FUNDIT/ Aksident në Qafë Thanë, makina përplaset me autobusin dhe merr flakë, disa të plagosur

Një aksident është raportuar ditën e sotme në Qafë Thanë.

Mësohet se autobusi është përplasur me një makinë. Si pasojë e përplasjes automjeti është përfshirë nga flakët.

Bëhet me dije se autobusi ka pësuar vetëm dëme materiale dhe se nuk raportohet për të lënduar.

Ndërsa shoferi dhe dy pasagjerët që ndodheshin në vetura, kanë pësuar lëndime. Ndërkohë policia ndodhet në vendin e ngjarjes për të zbardhur rrethanat e aksidentit.

Prrenjas/Informacion paraprak

Rreth orës 16:20, në aksin rrugor Qafë Thanë - Prrenjas, autobusi që drejtohej nga shtetasi I. A., 51 vjeç, me drejtim lëvizjeje Pogradec - Prrenjas, është përplasur me automjetin tip "Benz", që drejtohej nga shtetasi I. M., 28 vjeç, me drejtim lëvizjeje nga Prrenjasi në drejtim të Pogradecit.

Si pasojë e aksidentit automjeti tip "Benz" është përfshirë nga flakët dhe për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i automjetit dhe 5 pasagjerët që udhëtonin me të, të cilët janë transportuar menjëherë në spital, për ndihmë mjekësore.

Gjithashtu, janë shkaktuar vetëm dëme materiale në autobusin që drejtohej nga shtetasi I. A.

Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë Rrugore të DVP Elbasan dhe grupi hetimor, i cili vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.