E FUNDIT/ Falsifikuan rezultatet në zgjedhjet e 25 prillit, 8 të arrestuar në Elbasan (Emrat)

Tetë persona janë arrestuar, pasi akuzohen se kanë falsifikuar rezultatin zgjedhor në zgjedhjet e 25 prillit të vitit 2021.

Urdhër-arrestet janë lëshuar nga prokuroria e Elbasanit.

NJOFTIMI I PLOTE

Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan ka regjistruar procedimin penal Nr.16, datë 05/01/2022, ndaj personave nën hetim;

Erald Karriqi, i biri i Vezir dhe i Aferdita , lindur me 17.06.1987, ne Librazhd, me kombesi dhe shtetesi Shqiptare ,arsimi i larte ,profesioni mesuese ,banues ne Lagja nr.2, Rruga “Domozdova” banes private Qyteti Prrenjas, gjendja gjyqesore i padenuar, cel.0693302202,dokument identifikues leternjoftimi me nr.personal;I70617018F;

Ylli Kuka, i biri i Sherif dhe i Hena , lindur me 14.01.1987, ne Qukes, me kombesi dhe shtetesi Shqiptare ,arsimi i larte ,profesioni punonjes social ,banues ne Fshatin Karkavec, Njesia Administrative Qukes,Bashkia Prrenjas, gjendja gjyqesore i padenuar, cel.0683092286 ,dokument identifikues leternjoftimi me Nr.ID I70114027U;

Oltion Bajrami, i biri i Hasan dhe i Gerta , lindur me 12.01.1985, ne Librazhd, me kombesi dhe shtetesi Shqiptare ,arsimi i larte ,profesioni mesues ,banues ne Fshatin Karkavec, Njesia Administrative Qukes,Bashkia Prrenjas, gjendja gjyqesore i padenuar, cel.0692662072 ,dokument identifikues leternjoftimi me Nr.ID I50112009K;

Eduart Zito, i biri i Hasan dhe i Bedrie , lindur me 21.01.1987, në Librazhd, me kombësi dhe shtetesi Shqiptare ,arsimi i larte ,profesioni mesuese ,banues ne Fshatin Katjel, Bashkia Prrenjas, gjendja gjyqesore i padenuar, cel.0673095000 ,dokument identifikues leternjoftimi me nr.personal; I70121017C;

Durim Alla, i biri i Servet dhe i Xhemile , lindur me 08.10.1973, ne Elbasan, me kombesi dhe shtetesi Shqiptare ,arsimi i larte ,profesioni mesues ,banues ne lagjen Nr.1, Pallati nr.43, Qyteti Prrenjas, gjendja gjyqesore i padenuar, cel.0692770455 ,dokument identifikues leternjoftimi me Nr.ID H31008010N;

Erjon Dashi, i biri i Shefki dhe i Hesma , lindur me 01.10.1991, ne Berzesht, me kombesi dhe shtetesi Shqiptare ,arsimi i larte ,profesioni jurist ,banues ne fshatin Berzesht, Njesia Administrative Qukes, Bashkia Prrenjas, gjendja gjyqesore i padenuar, cel.0697610188 ,dokument identifikues leternjoftimi me Nr.ID J11001023J;

Mili Vasku, i biri i Vasil dhe i Barije , lindur me 19.04.1989, ne Rajce , me kombesi dhe shtetesi Shqiptare ,arsimi i larte ,profesioni mesuesi ,banues ne fshatin Rrajce Fushe, Njesia Administrative Rajce, Bashkia Prrenjas, gjendja gjyqesore i padenuar, cel.0695546788 ,dokument identifikues leternjoftimi me Nr.ID I90419024J;

Olgert Alla, i biri i Xhemal dhe i Harije , lindur me 18.08.1982, ne Prrenjas, me kombesi dhe shtetesi Shqiptare ,arsimi i larte ,profesioni inxh ,banues ne lagjen Nr.2, Pallati nr.20, Qyteti Prrenjas, gjendja gjyqesore i padenuar, cel.0692770455 ,dokument identifikues leternjoftimi me Nr.ID I20819014H;

