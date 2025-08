E FUNDIT/ Erdhi nga Kolumbia, SPAK liron ekuipazhin e anijes ku u gjetën 59 kg kokainë

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka liruar ekuipazhin e anijes që erdhi nga Kolumbia, ku edhe u sekuestruan 59 kg kokainë brenda qymyrit.

Sipas BalkanWeb ekuipazhi i përbërë nga rusë, filipinas dhe ukrainas mund të largohet nga Shqipëria.

Kujtojme se pas marrjes në pyetje të ekuipazhit dhe verifikimeve të anijes, SPAK e sekuestroi atë për shkak se hetimet vijojnë. Çështja u shqyrtua nga gjyqtari Erjon Çela, i cili pranoi kërkesën e SPAK.

Sakaq, droga është gjendur në hambarin e anijes Unistream me flamur të Antigua Barbuda. Ajo u ankorua me datën 16 maj në kalatën lindore të portit detar të Durrësit. Ajo ka transportuar qymyr me destinacion portin e Durrësit.