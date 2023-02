E FUNDIT/ Arrestohen dy mjeke te QSUT (Emrat)

Dy mjekë të QSUT-së kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës, pasi akuzohen për korrupsion.

Në kuadër të hetimeve proaktive, dyshohet se mjekët bënin skanera kundrejt shpërblimit, ndërsa disa prej këtyre rasteve janë dokumentuar.

Bëhet fjalë për mjekët Nazmi Metaliu dhe Astrit Mansaku. Burime policore bëjnë me dije se hetimet vijon prej 3 javësh

Finalizohet si rezultat i një hetimi disamujor, të ndjekur me metoda proaktive, operacioni policor i koduar “Skaneri”, për gjurmimin dhe goditjen e rasteve të korrupsionit dhe të shpërdorimit të detyrës.

U morën para pacientëve, për të shmangur procedurën standarde spitalore, për bërjen e skanerit, vihen në pranga 2 shtetas (mjeku dhe tekniku i Shërbimit të Imazherisë në QSUT).

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare të DVP Tiranë, si rezultat i një hetimi disamujor, të ndjekur me metoda proaktive, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me qëllim konstatimin e rasteve të korrupsionit dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale, të autorëve të tyre, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar "Skaneri".

Si rezultat i këtij operacioni, u vunë në pranga shtetasit:

- N. M., 63 vjeç, banues në Tiranë, me profesion mjek;

- A. M., 51 vjeç, banues në Tiranë, me profesion teknik imazherie.

Nga veprimet hetimore, ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, gjatë ushtrimit të detyrës, iu mundësonin qytetarëve të ndryshëm, kundrejt shumave monetare, bërjen e skanerit, në kundërshtim me rregulloren e Spitalit, për kryerjen e kësaj procedure.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.