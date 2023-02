E FUNDIT/ Aksident në Tiranë, vdes 20-vjeçari (EMRI)

Nje aksident i rende ka nddhur ne mbremje ne Tirane.

Bhet fjale per nje 20 vjecar i cili eshte perplasur per vdekje nga nje makine ne zonen e Freskut.

I riu ka nderruar jete ne spital.

Viktima konfirmohet te jete Enjol Saliaj.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 02.02.2023, rreth orës 23:30, te Fresku, automjeti me drejtues shtetasin A. F. është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin E. S., 20 vjeç.

Si pasojë e dëmtimeve të marra, 20-vjeçari ka ndërruar jetë në spital.

