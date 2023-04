E FUNDIT/ Aksident në Durrës, plagoset drejtuesi i motomjetit

Një aksident automobilisti ka ndodhur pasditen e kësaj të premteje në Durrës.

Njoftimi i policisë

Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 17:10, në lagjen nr. 14 Durrës, një automjet me drejtues shtetasin L. B., 40 vjeç, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin N. K.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i motomjetit shtetasi N. K, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.