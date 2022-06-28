E FUNDIT/ Aksident në dalje të Gramshit, makina bie në përrua (Emri)
Lajmifundit / 28 Qershor 2022, 18:29
Aktualitet
Aksident në dalje të qytetit të Gramshit, një person i plagosur.
Raportohet se aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur varrezat e qytetit, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe ka rënë në përrua.
Paraprakisht raportohet për një person të plagosur, teksa nuk dihet se sa persona kanë qenë brenda mjetit.
Mësohet se i plagosur ka mbetur 66-vjeçari Ramazan Ballolli, drejtues i mjetit.
Shkaqet e aksidentit nuk jane bere akoma te ditura.
I plagosuri është transportuar në spital, ku sipas bluzave të bardha ndodhet jashtë rrezikut për jetën.