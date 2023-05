E FUNDIT/ Aksident me vdekje në Divjakë, makina perplas motorin

Një aksident është shënuar pasditen e sotme në aksin rrugor “Divjakë-Gradishte” ku një automjet top Benz është përplasur me një motomjet.

Për pasojë ka ndërruar jetë drejtuesi i motomjetit. Ndërkohë shoferi i makinës është shoqëruar në komisariat për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale

Njoftimi i policisë:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sot rreth orës 18:00, në aksin rrugor “Divjakë-Gradishte”, në vendin e quajtur “Mëhallëz” automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin Q. Ç., 56 vjeç, banues në Divjakë, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin B. E., 40 vjeç, banues në Kamenicë, Divjakë.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë shtetasi B. E.

Shtetasi Q. Ç. është shoqëruar në Komisariat për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.