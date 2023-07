E FUNDIT/ Aksident i rende në Elbasan, humb jetën 58-vjeçari

Një 58-vjeçar ka ndërruar jetë pasi është përplasur nga një automjet në aksin rrugor Elbasan-Peqin.

Policia bën me dije se në fshatin Përparim, automjeti me drejtues shtetasin N. Xh., 20 vjeç, është përplasur me karrocën e tërhequr nga një kafshë dore (kalë) dhe për pasojë ka ndërruar jetë shtetasi me iniciale F.Z.

Njoftimi i policisë:

Elbasan/ Informacion paraprak

Rreth orës 21:30, në aksin rrugor Elbasan-Peqin, në fshatin Përparim, automjeti me drejtues shtetasin N. Xh., 20 vjeç, është përplasur me karrocën e tërhequr nga një kafshë dore (kalë).

Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën shtetasi F. Z., 58 vjeç, banues në Peqin që drejtonte karrocën.

Drejtuesi automjetit u shoqërua në Komisariatin e Policisë, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.