E dhunuan brutalisht për t’i marrë orën e shtrenjtë “Rolex”, në pranga 3 shqiptarë në Itali
Një grup grabitësish shqiptarë është vënë në pranga nga policia italiane në zonën e Forlìt, pas një hetimi që çoi në zbardhjen e një serie grabitjesh të dhunshme, ku shënjestër ishin persona me sende të çmuara, veçanërisht orë të markave luksoze.
Rasti që solli goditjen finale të bandës ndodhi në shtator. I dhunuari ishte një burrë që po largohej nga një klub nate në Meldola, i cili u sulmua në mënyrë të dhunshme pranë makinës së tij.
Ai u rrah me grushte dhe shkelma, ndërsa autorët i morën me forcë orën “Rolex”. Fillimisht ngjarja u konsiderua si një konflikt i rastësishëm, por hetimet zbuluan se ishte pjesë e një skeme të organizuar grabitjeje.
Sipas autoriteteve italiane, sulmi u krye nga dy persona që e pritën viktimën në rrugë, ndërsa një i tretë qëndronte në cep për të bërë roje. Të tre të dyshuarit janë shtetas shqiptarë, të moshave 22, 26 dhe 47 vjeç.
Dy më të rinjtë, që nuk kanë vendbanim në Itali, janë vendosur në burg, ndërsa i treti, banor i zonës, ndodhet në arrest shtëpie.
Hetimet zbuluan se banda kishte për qëllim grabitjen e personave që shfaqnin sende me vlerë, veçanërisht orë të shtrenjta, duke përdorur dhunë fizike për t’i marrë. Autoritetet italiane njoftuan se hetimet vijojnë, pasi dyshohet se banda mund të jetë e përfshirë edhe në ngjarje të tjera të ngjashme në zonën përreth.