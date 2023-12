E dehur në timon, qytetarja hyn me makinë në aktivitetin me fëmijë në Vlorë, ndërhyn policia

Një shtetase shqiptare me automjet të llojit “Ford Kuga” me targa italiane e dehur në timon dhe me birrë në automjet ka hipur mbi trotuarin në sheshin përpara bashkisë Vlorë.

Në sheshin përpara bashkisë tashmë po zhvillojnë koncertin e tyre fëmijë të kopshteve të qytetit ku gjenden me dhjetëra fëmijë dhe qytetarë.

Kanë mbërritur efektivët e policisë, por zonja nuk pranon të zbres nga makina teksa nuk pranon as të largohet me automjet.

Ajo ka shpërthyer në sharje ndaj çdo personi që i afrohet.