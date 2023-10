E bujshme për Jasir Asanin, sulmuesi i Kombëtares kalon në La Liga gjatë janarit

Jasir Asani është njeriu i momentit në Kombëtaren shqiptare. Me tre golat e tij, 28-vjeçari ka bërë që kuqezinjtë të jenë me 99.99 përqind në finalet e Euro 2024. E duket se puna e shkupjanit është shpërblyer, me ofertat për të që nuk mungojnë nga Spanja, Italia, Gjermania apo edhe Arabia Saudite.

Gazetari Arlind Sadiku bën me dije se në janar sulmuesi kuqezi do i bashkohet Celta Vigos në Spanjë. Klubi i La Ligas duket më i interesuar për shërbimet e tij, me Asanin që do rikthehej në Evropë pas disa muajve të kaluar në Korenë e Jugut me Guangju FC.

Edhe pse ka kontratë deri në dhjetorin e 2024 me klubin koreano-jugor, forma e Asanit ka bërë që shumë klube të jenë të gatshme të paguajnë për shërbimet e tij. Me vlerë 700 mijë euro në treg, duket se Celta ka "pronotuar" sulmuesin, por nuk përjashtohen surprizat në merkaton e janarit 2024.

E sigurt është se ish-sulmuesi i Partizanit do largohet nga Koreja e Jugut, pasi ofertat për të janë të shumta. Në deklaratën e fundit vetë Asani ka pranuar se do preferonte të luante në Serie A.

Me shtatë gola dhe tre asiste në 30 ndeshje me Guangju, Asani është ylli që shkëlqeu me ardhjen e Sylvinhos në Kombëtare, teksa priti moshën 28-vjeçare për të veshur fanellën kuqezi, duke refuzuar Maqedoninë e Veriut. Epo, i duruar i fituar thotë populli.