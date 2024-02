E akuzoi për tradhti, nëna e Asqeriut përballet me nusen: I kërkoj falje 100 herë

Ndërkohë, vjehrra e saj tha se kishte deklaruar ashtu pasi kishte parë shtëpinë plot me policë.

“Unë nuk kam asgjë. Burri im ka dhënë urdhër, që nusja nuk do të dalë nga shtëpia deri sa të vijë ai. Nusja nuk është rrahur fare. Unë nuk jam zënë fare. Fëmijët i kam rritur vetë nuk i shes. Për disa fjalë që kam thënë i kërkoj falje nuses.

Nuk paraqitem kërkund. Se kush mi ka prurë ata të mallkuar, i vraftë Zoti. Kamerat se di se kush i vuri. Se mbaj mend se kush i vuri kamerat. I ka vendosur i mallkumi, ai s’më ka thënë asgjë.

Nuk merrem me këto debate. Gratë e djemve të mi kanë bërë si kanë dashur. Asqeriu ishte më i miri. S’e bënte një fjalë me nusen. Nuk më ka vjedhur djali para.”, tha e moshuara.

Derën e ka lënë hapur. Unë të them të drejtë, si mu mbush shtëpia me policë, më iku truri. A jam zënë ndonjëherë me Eleonorën? S’e kam mbrojtur asnjëherë Asqeriun, se vetëm i bërtisja. Unë doja që të shkonin mirë. I kërkoj falje 100 herë!