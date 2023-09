“E adhuroj si politikan”, Alma Kaçi tregon të vërtetën e fotos me Berishën

Alma Kaçi ka folur për foton e bërë publike pak kohë më parë, ku duket me ish-kryeministrin Sali Berisha ajo tha se nuk ka asnjë lidhje me historinë, por thjesht u shpreh se e admiron si politikan.

“E admiroj si politikan dhe kaq. Fotot nuk kanë asnjë lidhje me historinë,” tha Alma Kaçi.

I pyetur për akuzat se nëse është futur nga PD apo grupe kriminale, ajo tha se për shkak të hetimeve nuk flet dot, por theksoi që nuk ka qenë inciativë personale, por nuk ka lidhje as me PS dhe as me PD.