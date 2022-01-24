Dyshonin se u vodhi në banesë, dy të rinjtë marrin peng dhe kanosin 20-vjeçarin në Tiranë
Dy shtetas kanë rënë në prangat e policisë sepse kishin marë peng një 20-vjeçar për të cilin dyshonin se kishte vjedhur ne një banesë.
Njoftimi nga policia:
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 1 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasve E. H., 35 vjeç dhe E. H., 33 vjeç, për veprat penale “Kanosja”, “Dëmtime të tjera me dashje”, “Vetëgjyqësia” dhe “Heqja e paligjshme e lirisë”, sepse në bashkëpunim me njëri-tjetrin, në magazinën e shtetasit Xh. K., 58 vjeç, kanë kanosur dhe goditur me grushte shtetasin R. F., 20 vjeç, pasi dyshonin se shtetasi R. F. ka vjedhur në banesën e shtetasit Xh. K.