Dyshohet se vrau tifozin grek, shqiptari: Isha kalimtar, thikën e kisha me vete se jam elektricist

Katër ditë pas vrasjes së 29-vjeçarit në Greqi, pas përplasjes së dhunshme mes tifozëve kroatë dhe të AEK, gjykata ka lënë në paraburgim 12 persona. Në qelinë e paraburgimit po mbahen 10 kroatë, një grek dhe një shqiptar, të cilat kanë mohuar se kanë lidhje me vrasjen dhe kanë deklaruar se kanë qenë ‘kalimtarë’.

Huliganët e akuzuar kryesisht u shprehën se ishin në vendin e gabuar në kohën e gabuar dhe se nuk ishin të përfshirë në incident. Deklaratat e 30 të pandehurve të parë janë bërë njëkohësisht para tre hetuesve. Të gjithë mohuan kategorikisht pjesëmarrjen e tyre në ngjarjen e përgjakshme, ku humbi jetën tifozi i AEK Michalis Katsouris.

“Ne ishim zhvendosur në fushë për të parë skuadrën tonë DINAMO ZAGREB të stërvitet një ditë para ndeshjes kundër AEK-ut dhe papritur u gjendëm të përfshirë në incidente të dhunshme, të cilat kishin vazhduar të paktën prej të paktën gjysmë ore, pa ndërhyrjen në kohë të autoriteteve policore”, tha në deklaratën e tij njëri nga të pandehurit dhe arsyetoi faktin se ata vraponin pasi kishin frikë se mos arrestoheshin.

“Forcat e policisë na ndoqën dhe të trembur nga tensioni dhe tymi i hedhur nga sportdashësit grekë, më në fund na mobilizuan dhe më pas na arrestuan”, thotë ai.

Ndërkohë, shqiptari i cili po mbahet në paraburgim ka thënë se ka qenë në atë zonë për shkak të puns, ndërsa në momentin e arrestimit policia i ka gjetur një thikë.

“Unë jam elektricist. Më 7/8/2023, isha në zonën e New Philadelphia për punë. Unë e mbarova punën vonë. Kisha lënë një takim me të dashurën time në stacionin ISAP "PERISSOS" për të vazhduar me tren drejt Pireut, me synimin për të arritur në Galatsi. E dashura ime erdhi për një javë nga Androsi”.

Shqiptari, i cili është një ndër të dyshuarit për vrasjen, ka pohuar se ka shkuar në vendngjarje pas britmave.

“Ndërsa po prisja jashtë stacionit, dëgjova britma, shpërthime dhe flakë dhe shkova të shikoja se çfarë po ndodhte. Nuk kam marrë pjesë në episode”, ka thënë ai.

Sa i përket thikës që iu gjet, 22-vjeçarit pretendon se e kishte në vete për punën e tij.

“Thika e palosshme e gjetur tek unë është për punën time. Unë e përdor atë në punën time. Unë nuk jam tifoz i organizuar i PAO-s, jam një sportdashës i thjeshtë. Shkoj në stadium, me babanë dhe vëllain tim, sa herë që gjej bileta të lira. Dua të deklasifikohen komunikimet e mia, të kontrollohet celulari dhe të merret një mostër e ADN-së, për të vërtetuar se nuk kam lidhje me atë që më akuzojnë”, tha ai.