Dyshohet se 10 vjeçari mund të ketë ngecur tek një urë e prishur, vijojnë kërkimet në lumin Fan
Forcat e shumta të policisë kanë zbarkuar sërish në brigjet e lumit Fan, duke shënuar kështu ditën e katërt për kërkimin e 10 vjeçarit të humbur aksidentalisht.
Që nga dita e djeshme vazhdojnë punimet për të devijuar lumin pasi dyshohet se vogëlushi mund të ketë ngecur tek një urë e prishur.
Përveç urës, banorët dhe familjarët kërkojnë që të hapen portat e HEC në Reps, ndërsa kërkimet vazhdojnë.
Ngjarja e rëndë ndodhi disa dite me parë në fshatin Shtrungaj. Dyshohet se të miturin e ka rrëmbyer rrjedha e lumit, ndërkohë forcat zjarrfikëse dhe Policia kanë nisur kërkimet për gjetjen e të miturit në rrjedhën e lumit.
Mësohet se i mituri ka qenë duke luajtur me top me shokët dhe në një moment ka shkuar pranë lumit për të marrë topin që u kishte rënë në rrjedhën e lumit.