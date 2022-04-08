LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dyshohet se 10 vjeçari mund të ketë ngecur tek një urë e prishur, vijojnë kërkimet në lumin Fan

Lajmifundit / 8 Prill 2022, 09:17
Aktualitet

Dyshohet se 10 vjeçari mund të ketë ngecur tek një

Forcat e shumta të policisë kanë zbarkuar sërish në brigjet e lumit Fan, duke shënuar kështu ditën e katërt për kërkimin e 10 vjeçarit të humbur aksidentalisht.

Që nga dita e djeshme vazhdojnë punimet për të devijuar lumin pasi dyshohet se vogëlushi mund të ketë ngecur tek një urë e prishur.

Përveç urës, banorët dhe familjarët kërkojnë që të hapen portat e HEC në Reps, ndërsa kërkimet vazhdojnë.

Ngjarja e rëndë ndodhi disa dite me parë në fshatin Shtrungaj. Dyshohet se të miturin e ka rrëmbyer rrjedha e lumit, ndërkohë forcat zjarrfikëse dhe Policia kanë nisur kërkimet për gjetjen e të miturit në rrjedhën e lumit.

Mësohet se i mituri ka qenë duke luajtur me top me shokët dhe në një moment ka shkuar pranë lumit për të marrë topin që u kishte rënë në rrjedhën e lumit.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion