"Dyndje" në dyert e SPAK! Pas Nokës, në Prokurori shkon Halit Valteri dhe Arjan Ndoj

Ish-prokurori Arjan Ndoj është paraqitur mëngjesin ë kësaj të premteje në GJKKO, për të dëshmuar në seancën që po mbahet për atentatin ndaj tij në vitin 2019 ku mbeti viktimë Andi Malokun.

Për të dëshmuar është thirrur edhe Halit Valteri, ish-deputeti i cili disa vite më parë publikoi një video mbi atentatin.

Ish-deputeti i LSI-së, sot në radhët e socialistëve, Halit Valteri u paraqit më 13 qershor në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku dëshmoi ndaj Plarent Dervishit dhe Julian Meçës, lidhur me atentatin.

Valteri atë kohë kishte bërë disa deklarata publike dhe kishte shpërndarë pamje të ndryshme për çështjen. Ai publikoi një video të cilat hidhnin më tepër dritë mbi këtë ngjarje. Menjëherë pas publikimit të këtyre pamjeve, ish-deputeti atëhere deputet i opozitës së bashkuar u thirr në SPAK ku dhe u pyet për të gjitha informacionet që dispononte lidhur me këtë ngjarje.

Kujtojmë se ngjarja ndodhi më 1 nëntor të vitit 2019 në autostradën Tiranë-Durrës në afërsi të mbikalimit të Shkozetit.

Ditën e ngjarjes Prokurori Ndoja ishte në automjet me një person me precedentë penalë, të njohur si i "forti i Sukthit", Aleksandër Laho (alias Pëllumb Muharremi) i njohur si “Rrumi i Shijakut”, dhe me Andi Malokun, ish-punonjës i policisë në komisariatin e Krujës, shofer i prokurorit, i cili mbeti i vdekur.