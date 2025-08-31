Dy të rinj vdesin në aksident në Peqin, makina del nga rruga dhe përplaset me shkallët
Një aksident i rëndë, me dy te vdekur, ka ndodhur rreth orës 02:00 të mëngjesit në hyrje të qytetit të Peqinit, pranë urës së Teqes.
Sipas policise, mjeti tip “Volkswagen Golf”, me targë AB433PE, ka dalë nga rruga dhe është përplasur me shkallët anësore të një banese.
Në automjet ndodheshin dy persona, Gabriel Agron Lluca, 23 vjeç, banues në Peqin dhe drejtues i mjetit, si dhe Denis Zeqir Korbi, 23 vjeç, gjithashtu banues në Peqin.
Të dy të rinjtë u transportuan me urgjencë drejt spitalit të Elbasanit, por, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, nuk mundën t’u mbijetonin plagëve të marra dhe ndërruan jetë në spital.
Policia tha se po kryen hetime ne lidhje me rrethanat dhe shkaqet e aksidentit te rende.