Dy shqiptarët kapen në Itali me 100 mijë euro cash dhe 15 kg kokainë

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 08:21
Dy shqiptarët kapen në Itali me 100 mijë euro cash dhe 15 kg

Dy shqiptarë, 25 dhe 36 vjeç, u arrestuan nga policia italiane në rajonin e Peruxhias, pasi u kapën me një sasi prej 15 kg kokainë dhe 100 mijë euro cash.

Hetimet tregojnë se ata dyshohen për përfshirje në një rrjet trafiku që lidh Toskanën dhe Umbrinë.

Gjatë ndalimit, njëri prej tyre u përpoq të arratisej dhe hodhi 2 kg kokainë, ndërsa tjetri po fshihte 70,000 euro të gatshme në makinën e tij dhe në çantë.

Pas kontrolleve në shtëpitë e tyre, u gjetën edhe 12 kg kokainë të tjera dhe rreth 23,000 euro.

Kokaina ishte e paketuar në mënyrë të veçantë, me ngjyra të ndryshme, që dyshohet të kenë simbolizuar porositësit.

Hetimet vazhdojnë për të zbuluar të gjithë rrjetin dhe bashkëpunëtorët e mundshëm

