Dy shenjat e horoskopit që do t’i kthejnë gjërat ashtu siç duan ata, sot

Me Hënën te Peshqit dita fillon e qetë dhe pa shpërthime, gjë që na ndihmon të shohim pamjen dhe të mos ngecim në të vogla detajet.

Lidhja e saj me Neptunna mbush me qëllim dhe besim pozitiv, ndërsa ne bëhemi më intuitivë, dhurues dhe më të përgjegjshëm. Përveç kësaj, do të jetë më e lehtë të arrijmë atë që duam në mënyra të zhdrejtë dhe pa i zbuluar qëllimet tona.



Të dy që do t’i trajtojnë situatat me mjeshtëri, do t’i kthejnë gjërat ashtu siç duan ose u përshtaten dhe pa kundërshtime apo kontradikta do të arrijnë të arrijnë rrugën e tyre janë Peshqit dhe Akrepat. Në fund të fundit, është në natyrën e tyre të manipulojnë, secili në mënyrën e vet dhe të marrin atë që duan nga të tjerët.

Kjo vlen edhe për lidhjet e tyre të dashurisë, të cilat sot, me komoditetin që do të kenë, do të veshin fytyrën e tyre më… të adhurueshme dhe të ëmbël dhe do të godasin drejtpërdrejt në zemrën e objektit të dëshirës së tyre.