Dy satelitë në hapësirë/ “Ramën do ta shihnit duke u ajrosur me Saimir Tahirin”, reagon deputeti i PD

Lajmifundit / 7 Shtator 2022, 12:34
Aktualitet

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi ka reaguar në lidhje me nismën e qeverisë për të çuar dy satelitë në hapësirë.

Përmes një postimi në ‘Facebook’, Këlliçi thekson se kjo aventurë 3-vjeçare do të kushtojë shqiptarëve 6 milionë dollarë ose 671 760 000 lekë.

REAGIMI I KELLICIT

Pëllumbat e Ramës në orbitën e Tokës

Thuajse një vit më parë Rama deklaroi se në muajin mars do t’i lëshojë dy satelitë në hapësirë!

Shqiptarët prisnin të dëgjonin nga Rama diçka për rritjen e rrogave dhe pensioneve, uljen e inflacionit dhe të çmimeve, po për këto qeveria nuk ka para. 9 vjet që thotë bëni durim…

6 milionë dollarë ose 671 760 000 lekë do t’i kushtojë shqiptarëve kjo aventurë 3-vjeçare. Por aventurat e çmenduritë nuk mbarojnë me kaq.

4 milionë euro të tjera do t’i shkojnë kopshtit në oborrin e kryeministrisë, që Edi Rama të pushojë prej sfilitjes së madhe e të planifikojë tenderin e radhës për çeljen e punimeve në Rrugën e Qumështit!

Një kryeministër mendërisht i shëndetshëm dhe i përgjegjshëm do t’i shpinte këto para tek qytetarët, por Edi Rama nuk jep.

Ai vetëm merr, si të gjithë narcistët.

Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, ky kryeministër i ka bërë 230 milionë euro dëm shqiptarëve. Mirëpo këtu nuk ka drejtësi, se po të kishte do e shihnit me tuta sporti duke u ajrosur me Saimir Tahirin.

