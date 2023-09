Dy furgona i presin rrugën 51-vjeçarit, momente nga operacioni i policisë ku u kapen minat me eksploziv C4

Këto janë pamjet e operacionit policor ku u arrestua një 51-vjeçar pasi iu gjetën në automjetin ku udhëtonte 4 mina me telekomandë me eksploziv C4.

Lënda plasëse ishte fshehur nga drejtuesi i mjetit në kroskotin e makinës.







Siç, shihet në video dy furgona i prenë rrugën makinës ku udhëtonte 51-vjeçari dhe nga aty dalin efektivë të armatosur.

Dyshohet se mintat do të përdoreshin për kryerjen e ngjarjeve të rënda kriminale

“Gjatë kontrollit të imtësishëm, në kroskotin e këtij automjeti, u gjetën dhe sekuestruan me cilësinë e provës materiale, 4 mina me telekomandë, me lëndë eksplozive C4, të programuara për shpërthim në distancë (të pajisura me aparat celular dhe me kapsolla detonatore), të cilat dyshohet se do të përdoreshin për kryerjen e ngjarjeve të rënda kriminale”, sqaron policia.