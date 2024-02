Dy deputetë braktisin Bashën për Rithemelimin, "prapaskenat" e protestës së 20 shkurtit

Në datën 20 shkurt në orën 17:30 opozita do të zhvillojë një protestë kombëtare. Ky tubim është thirrur nga grupi i Rithemelimit, të cilit i është bashkuar edhe Gazment Bardhi.

Dalin detaje nga organizimi i kësaj proteste. Ai tha se nga nesër mund të nisin takimet në bazë të Flamur Nokës dhe Gazment Bardhit, takime që pritet të nisin nga Malësia e Madhe.

Por cilat janë arsyet për të cilat do të mbahet kjo protestë:

Në një broshurë të shpërndarë nga PD, tregohet slogani: Dili zot vetes familjes dhe Shqipërisë.

Ndërkohë që rendin edhe arsyet: Vjedhja e shekullit me sterilizimit, inceneratorët, Porti i Durrësit, vjedhje me punët publike, vjedhje me PPP, vjedhje për luks, Skandali i shekullit Rama-McGonigal, drejtësia e korruptuar, kryeministri i korruptuar akuzat e Ahmetaj, shkatërrimi i drejtësisë, arsimit, pluralizmit, fermerët, pensionistët, studentët e harruar.

Është duke u diskutuar që dy deputete mbështetës të Lulzim Bashës të shkëputen dhe t’i bashkohen grupimit të rithemelimit kjo është duke u diskutuar dhe ka negociata”.