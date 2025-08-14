LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 10:50
Aktualitet

Dy viktima nga helmimi, Franca ndërpret shitjen e djathërave

Listerioza është një infeksion i rrallë që njerëzit zakonisht e marrin pasi hanë ushqim të kontaminuar.

Franca ka lëshuar një urdhër tërheqjeje në të gjithë vendin për disa lloje djathërash, pasi dy persona vdiqën nga infeksione bakteriale.

Tërheqja vlen për djathërat e butë nga marka Chavegrand, të tilla si brie dhe camembert, që shiten në supermarkete. Njëzet e një persona të moshës 34 deri në 95 vjeç janë sëmurë me listeriozë, sipas agjencisë franceze të shëndetit publik. Dy persona kanë vdekur.

Zyrtarët e shëndetësisë thanë se kanë krijuar “një lidhje të mundshme midis këtyre rasteve të listeriozës dhe konsumit të djathrave të pasterizuar me qumësht të prodhuar nga kompania Chavegrand”.

Listerioza është një infeksion i rrallë që njerëzit zakonisht e marrin duke ngrënë ushqime të kontaminuara me bakterin listeria. Është e pazakontë që listeria të gjendet në djathërat e pasterizuar, por është e mundur sepse është shumë e përhapur në mjedis, tha agjencia shëndetësore.

