Durrës, jahti luksoz furnizohet me 600 mijë litra karburant, i sjell arkës së shtetit afro 240 mijë euro
Në Portin e Durrësit ka mbërritur ‘Dragonfly’, një nga superjahtet më të mëdhenj dhe luksoz të kohëve të fundit, me gjatësi 142 metra. Ky jaht gjigant, i prodhuar nga kantieri gjerman i njohur Lürssen dhe fillimisht i quajtur “Alibaba”, u porosit nga bashkëthemeluesi i Google, Sergey Brin.
Gjatë qëndrimit në Durrës, ‘Dragonfly’ do të kryejë një furnizim rekord prej 600 mijë litrash karburant. Ky proces që do të zgjasë rreth pesë orë do t’i sjellë arkës së shtetit shqiptar afro 240 mijë euro të ardhura, falë taksës së luksit mbi karburantin.
Sipas rregullave në Portin e Durrësit, çdo jaht që furnizohet paguan një taksë prej 40 lekësh për litër karburanti, një burim i rëndësishëm të ardhurash për buxhetin e shtetit. Ky furnizim i madh nga ‘Dragonfly’ është një shembull konkret i përfitimeve që shteti shqiptar merr nga operacionet e këtij lloji.