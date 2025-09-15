Durrës/ Dy raste tentativash për korrupsion të policisë rrugore, një i arrestuar dhe një i proceduar penalisht
Policia Rrugore e Durrësit ka goditur dy raste të tentativës për të korruptuar efektivët gjatë kontrolleve të zakonshme në kuadër të monitorimit intensiv të zbatimit të Kodit Rrugor.
Policia ka arrestuar shtetasin A. Ç., 24 vjeç, banues në Luz i Vogël, Kavajë. Ky shtetas u ndalua nga patrulla e Policisë Rrugore dhe, në përpjekje për të shmangur testin e alkoolit, iu ofroi punonjësve 50 euro, ndonëse ndodhej në gjendje të dehur duke drejtuar automjetin.
Gjithashtu është proceduar penalisht në gjendje të lirë shtetasi F. K., 36 vjeç, banues në Durrës, pasi tentoi të korruptonte efektivët me një shumë prej 2 000 lekësh, për të shmangur një masë administrative për shkelje të rregullave të qarkullimit.
Materialet për të dy rastet janë referuar në Prokurori, për veprat penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe, në rastin e parë, edhe “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”.
Policia Rrugore e Durrësit u bën apel qytetarëve të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të mos përpiqen të korruptojnë punonjësit e rendit. Po ashtu, u nxitin që të denoncojnë çdo shkelje në numrin pa pagesë 112, duke iu garantuar anonimat dhe reagim të menjëhershëm.