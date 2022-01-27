Durrës, arkivol bosh në mes të qytetit, kujt iu dha mesazhi i koduar?
Një ngjarje e paprecedent ka ndodhur sot në Durrës, ku në një nga zonat më të populluara, në mes të rrugës është lënë një arkivol bosh. Ngjarja ka ndodhur në shëtitoren Taulantia dhe prania e arkivolit ka shokuar qytetarët e shumtë, jo vetëm banorë të zonës. Nuk dihet se kush e ka lënë arkivolin anash rrugës dhe nëse ky veprim është mesazh i koduar që i jepet dikujt apo jo?
Nga raportimet mësohet se banorë të zonës kanë njoftuar policinë, e cila ka nisur hetimet, ndërsa arkivoli ka qëndruar në vendin ku ishte vendosur për orë të tëra, duke shtuar ankthin te banorët. Gjithsesi kamerat e sigurisë në zonë që po kqyren nga policia mund të hedhin më shumë dritë mbi atë se çfarë mund të ketë ndodhur.