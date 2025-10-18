LEXO PA REKLAMA!

Aksident i rëndë te mbikalimin i Plepave në Durrës, 5 të plagosur

Lajmifundit / 18 Tetor 2025, 11:27
Aktualitet

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur sot në zonën e mbikalimit të Plepave, duke shkaktuar plagosjen e disa personave.

Raportohet se automjeti me drejtues 61-vjeçarin me iniciale E. B., është përplasur me makinën me drejtues 65-vjeçarin me iniciale S. P..

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar të dy shoferët, si dhe pasagjerët me iniciale A. D., P. P. dhe L. B., të cilët ndodheshin në automjetin e drejtuar nga 61-vjeçari.

Aktualisht, të lënduarit po marrin ndihmë mjekësore në spital.

Njoftimi:

Durrës/Informacion paraprak

Në aksin rrugor “Kavajë – Plepa”, në vendin e quajtur “Mbikalimi i Plepave”, automjeti me drejtues shtetasin E. B., 61 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin S. P., 65 vjeç.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve, si dhe pasagjerët A. D., P. P. dhe L. B., të cilët ndodheshin në automjetin e drejtuar nga shtetasi E. B. Aktualisht, ata po marrin ndihmë mjekësore në spital.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

