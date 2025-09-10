LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Durrës, adoleshenti 16-vjeçar mbytet në det para syve të pushuesve

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 20:49
Aktualitet

Durrës, adoleshenti 16-vjeçar mbytet në det para syve të

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në Durrës, ku një i mitur ka humbur jetën tragjikisht teksa po notonte.

Sipas burimeve, ngjarja ndodhi rreth orës 18:00, në lagjen nr. 13 të qytetit bregdetar. Viktima është një 16-vjeçar me inicialet E. V., i cili dyshohet se është mbytur aksidentalisht gjatë kohës që po lahej në det.

Pushuesit dhe të afërmit e tij mbetën të shokuar nga ngjarja, ndërsa autoritetet kanë nisur menjëherë veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.

Njoftimi i Policisë:
“Durrës/Informacion paraprak.

Rreth orës 18:00, në lagjen nr. 13, Durrës, duke u larë në det, është mbytur aksidentalisht shtetasi E. V., 16 vjeç, banues në lagjen nr. 13, Durrës. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe shkakut të mbytjes.”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion