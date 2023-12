“Duam 100 mijë euro ose...”, shqiptarët marrin peng 24-vjeçarin në Spanjë

Policia spanjolle ka liruar një shqiptar që mbahej peng në një shtëpi në Calp, ndërsa rrëmbyesit e tij kërkuan një shpërblim prej 100.000 euro brenda dy ditësh ose do t’i jepnin fund jetës së tij. Burimet bëjnë me dije se personat e përfshirë dhe viktima ishin të kombësisë shqiptare dhe se motivi i rrëmbimit mund të kishte qenë një larje hesapesh.

Rrëmbyesit kërkonin paratë për një “biznes” të dështuar në të cilin ishin mashtruar nga një person i tretë. Ata donin që viktima t’u paguante paratë e humbura. Operacioni ka rezultuar në ndalimin e 5 personave, ndonëse ata janë lënë të lirë me masa paraprake pasi janë sjellë para gjykatës në Dénia.

Operacioni është pagëzuar “Ejani” dhe në të, agjentët e Guardia Civil kanë liruar 24-vjeçarin shqiptar. Rrëmbyesit kontaktuan partneren e viktimës me video-telefonatë duke kërkuar nga ajo shpërblimin, ndërsa kërcënonin se do ta vrisnin pengun.

Me të gjitha informacionet e mbledhura, policia verifikoi se vendi ku mbahej viktima ishte një shtëpi në Kalp. Nisur nga serioziteti i kërcënimeve, pasi koha e vendosur nga rrëmbyesit po arrinte kufirin, agjentët hynë në shtëpinë ku ndodhej viktima, ku ai ndodhej në gjendje të mirë.

Gjatë kontrollit në banesë, policia arriti të arrestonte 3 prej autorëve, së bashku me disa thika me të cilat kërcënonin viktimën. 2 autorë të tjerë u arrestuan pak minuta më vonë pranë shtëpisë, të fshehur në një furgon.

Të arrestuarit, të cilët akuzohen për veprën penale të rrëmbimit të personit, u vunë në dispozicion të Gjykatës së Udhëzimit numër 2 të Denisë, e cila dekretoi lirimin e të arrestuarve me caktimin e masave të sigurimit.