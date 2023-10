“Dua të vazhdoj universitetin”/ I riu tentoi të vetëdigjej në bashkinë Fushë-Arrëz, reagon policia

Një 35-vjeçar ka tentuar t’i japë fund jetës, duke u vetëdjegur në ambjentet e bashkisë Fushë-Arrëz. Mësohet se tentative e Tonin Lleshit për tu vetëdjegur ka ardhur pas kërkesës për të takuar kryebashkiakun, me kërkesën për vazhduar studimet drejt universitetit. Ndërkaq kanë reaguar dhe blutë e Fushë-Arrëzit të cilët sqarojnë se i riu vuan nga probleme të shëndetit mendor. Behet me dije se kjo nuk është tentativa e parë që Lleshi ka patur për t’I dhënë fund jetës, kohë më parë ai ka kërcënuar se do të hidhej nga ura.

Fushë Arrëz/Informacion paraprak Rreth orës 11:00, salla operative e Postës së Policisë Fushë Arrëz, është njoftuar se shtetasi T. Ll., 35 vjeç, banues në Fushë Arrëz, kishte lyer trupin e tij me benzinë dhe po shprehej se do të vetëdigjej, në ambientet e bashkisë së Fushë Arrëzit. Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes, për të kryer veprimet hetimore. Shtetasi T. Ll. është shoqëruar në Postën e Policisë Fushë Arrëz, për t’u marrë në pyetje. Nga të dhënat e para dyshohet se ky shtetas vuan nga probleme të shëndetit mendor. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.