Vrau katër policë, Gjykata e Lartë cakton datën për Dritan Dajtin, prokuroria: Burg përjetë

Gjykata e lartë cakton datën e shqyrtimit të rekursit te prokurorise kundër Dritan Dajtit per te cilin organi i akuzes kerkon burgim perjete.

Kater vite pas vendimit që hoqi dënimin me burg përjetë për vrasësin e 4 punonjësve të policisë duke e dënuar me 25 vite heqje lirie, Gjykata e Lartë do të shqyrtojë më 4 qershor rekursin e ish-prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda që kërkon rikthimin e dënimit me burg përjetë.

Relator i çështjes do të jetë Sandër Simoni ndërsa gjyqtar Medi Bici dhe Ilir Panda. Në vitin 2019 disa gjyqtar të deleguar nga rrethet prishen vendimin e burgimit te përjetshëm për Dajtin.

Ndaj gjyqtarëve nisi një hetim mbi dyshimet për korrupsion duke iu kontrolluar edhe banesat por me pas hetimi u pushua për mungese provash.

Për pak muaj Dritan Dajtit i përfundon dënimi pasi i akuzuari për vrasjen e 4 efektiveve te forcave operacionale ka qëndruar shumë kohë në paraburgim madje sipas te dhënave ka përfituar edhe nga amnistite ndër vite.

Vrasja e kater efektivave te policise ndodhi ne pisten Iliria ne Durres, ku forcat operacionale shkuan per te bere arrestimin e Dritan Dajtit i cili ishte shpallur ne kerkim per disa vepra penale, por ai u kunderpergjigj me arme ndaj tyre.