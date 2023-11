Drejtoria e Transporteve përgënjeshtron policinë për arrestimin e juristes: Lajm i pavërtetë

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka pëegënjeshtruar Policinë e Shtetit e cila njoftoi në mëngjes kapjen dhe arrestimin e juristes së Drejtorisë rajonale e Elbasan në kuadër të operacionit “Fraud”.

“Në pamundësi të njohjes me aktet, për shkak të fundjavës e festave, sqarojmë se lajmi i sotëm se “kapet” punonjësja e rajonales Elbasan, me iniciale I. B., në kërkim, nuk është i vërtetë. Personi sapo ka mësuar nga portalet online për lajmin e së dielës, është kthyer menjëherë nga udhëtimi familjar dhe ka shkuar vetë në Komisariatin e Elbasanit ku ende pret me avokaten që t’i komunikohet çështja”-thuhet në komunikatë.

Në komunikimin e publikuar DPSHTRr-ja hedh poshtë edhe akuzat për falsifikim nga dy punonjësit e saj të akuzuar nga policia për rastin e ndryshimit të pronësisë dhe më pas shitjen e tre automjeteve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Drejtoria shpjegon se dy nga rastet në akuzë lidhen me praktika të noterizuara jashtë shërbimit të “Transporteve” ndërsa raste i tretë lidhet me dushim për përgjegjësi penale të shitësit pa autorizim korrekt.

“Dy nga rastet e aluduara lidhen me praktika të noterizuara, pra jashtë shërbimit tonë, ndërsa rasti i tretë lidhet me dyshim për përgjegjësi penale të shitësit pa autorizim korrekt. Për të treja rastet e dyshuara, sa i takon zinxhirit të shërbimit, RBS, procedurës së rajonales Elbasan, rezulton se nuk ka asnjë cënim të integritetit të sistemit operativ!”-thuhet ndër të tjera nga DPSHTRr-ja.

DPSHTRr-ja thekson se për të treja rastet e automjeteve nuk ka cenim të sistemit operativ të institucionit.