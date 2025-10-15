LEXO PA REKLAMA!

Drejtoresha e Zgjerimit në KE takim me Dumanin: Së shpejti e presim në Bruksel të paraqesë arritjet e SPAK

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 19:27
Aktualitet

Drejtoresha e Zgjerimit në KE takim me Dumanin: Së shpejti e presim


Kreu i Prokurorisë së Posaçme Altin Dumani ka zhvilluar sot një takim me Drejtoreshës së Zgjerimit në Komisionin Evropian, Valentina Superti.

Në fokus të takimit ka qenë puna e rëndësishme e SPAK-ut në luftën kundër krimit të organizuar.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri bëri të ditur se së shpejti pritet që Dumani të shkojë në Bruksel, ku edhe do të paraqesë arritje e SPAK.

“Së shpejti presim të mirëpresim z. Dumani në Bruksel, ku ai do të paraqesë arritjet e SPAK gjatë mandatit të tij, një kontribut i madh në luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar, si edhe në përparimin e vendit në rrugën e anëtarësimit në BE.
Kjo punë thelbësore duhet të vijojë me të njëjtën vendosmëri dhe forcë edhe nën Kryeprokurorin e ri të Posaçëm, përzgjedhjen dhe emërimin e të cilit do të vazhdojmë ta ndjekim nga afër”, thuhet në postim.

