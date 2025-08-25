LEXO PA REKLAMA!

Drejtonte motomjetin elektrik pa leje, 17-vjeçari përplaset me automjetin në Shkodër, përfundon në spital

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 11:22
Një aksident rrugor ka ndodhur sot në bulevardin “Skënderbeg” në Shkodër, ku një motomjet elektrik i drejtuar pa leje nga një 17-vjeçar u përplas me një automjet.

Automjeti, me drejtues shtetasin T. U., 62 vjeç, banues në fshatin Bratosh, u përplas me motomjetin elektrik, duke shkaktuar dëmtime te i mituri. 17-vjeçari është dërguar në spital, ku po merr mjekim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

